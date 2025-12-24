قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المذيعة سارة خليفة أمام محكمة الجنايات بتهمة تصنيع المخدرات.. بعد قليل

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة ، بعد قليل محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات والمتهم فيها سارة خليفة بالتجمع.

خلال جلسة محاكمة المتهمين، دفع دفاع المتهم الثالث ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش، مطالبًا ببراءة موكله مما نسب إليه.

وأكد الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، تمسكه بجميع الطلبات المقدمة منذ بداية التحقيقات، إضافة إلى الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع المقدمة في أولى جلسات المحاكمة.

واستند الدفاع إلى أن موكله كان مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، متسائلًا عن كيفية إدراجه كمتهم في تشكيل عصابي لتهريب وتصنيع المخدرات رغم كونه محبوسًا طوال تلك الفترة.

كما دفع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، لعدم صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي للنيابة العامة بفتح الهاتف، واعتبر أن تفتيش الهاتف وإرساله للمساعدات الفنية يمثل خرقًا قانونيًا، وبطلانًا لما ترتب عليه من أدلة.

وأشار الدفاع إلى بطلان الإجراءات التي طالت المراسلات والبيانات الشخصية للمتهمة، ما يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والدستور.

وشكك الدفاع في جدية التحريات، مؤكدًا وجود تناقض بين أقوال مجري التحريات في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم توقيع المتهم على أقواله دون سبب واضح.

وطالب الدفاع ببراءة موكله، مشددًا على أن ما جرى معه في التحقيقات لا يرقى إلى اتهام قانوني، بل كان مجرد مناقشة دون أي سند من الأوراق.

وقال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن الأحراز المرسلة إلى الطب الشرعي طالتها يد العبث، وتم تغيير أرقامها بشكل يثير الشكوك حول سلامتها، مؤكدًا أن ذلك يُعد خللًا جسيمًا يُبطل إجراءات التحريز والفحص.

ورد ممثل النيابة العامة موضحًا أن الأحراز تم إرسالها من النيابة بأرقام محددة، وأثناء الفحص قام الطبيب الشرعي بترقيمها تسلسليًا لأغراض فنية، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي لمطابقة هذه الأرقام مع المحررات الرسمية وتوقيعه عليها بما يؤكد سلامة الإجراء.

إلا أن الدفاع تمسك برده بأن ما حدث من تغيير في أرقام الأحراز لم يُذكر في أوراق التحقيقات الرسمية، وجرى خارج الإطار القانوني الموثّق، مما يفتح الباب للتشكيك في إجراءات الفحص وسلامة الأحراز.

قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن مأمور الضبط القضائي ذكر في محضر التحقيق أنه ضبط ثلاثة أكياس يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة بحوزة موكلته.

وأضاف الجندي أن المواد المضبوطة لم تُثبت التحاليل أنها مواد مخدرة بالفعل، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أنها "مواد يُمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة"، وليس مخدرات في حد ذاتها.

وتابع ساخرًا: «العنب ممكن يُستخدم في تصنيع الخمر، هل معنى كده إني أتحاسب علشان بأكل عنب؟»، مؤكدًا أن الاتهام قائم على افتراضات غير قائمة على دليل مادي مباشر، ومطالبًا ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.

دفع دفاع المتهمة سارة خليفة ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وما ترتب عليه من قرائن، مشيرًا إلى أن التقرير افتقر للأسس العلمية السليمة المتعارف عليها في فض الأحراز، مما يفقده قيمته الفنية والقانونية.  

كما دفع ببطلان عملية تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، مشيرًا إلى احتمال العبث بها، بدليل اختلاف أرقام الأحراز بين ما حررته النيابة العامة وما ورد في تقرير المعمل الكيماوي، إضافة إلى اختلاف الأوزان المذكورة، واستناد بعض الفحص إلى المعاينة بالعين المجردة، حسب شهادة شاهد الإثبات الثامن عشر.

وقدم محامي سارة خليفة الشكر والتقدير للنيابة العامة على دورها في إعداد ملف تلك القضية.

طلب دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله ومناقشته في المسائل الفنية المتعلقة بالتقارير الطبية، وذلك لمواجهة شهود الإثبات من الأطباء الشرعيين الذين أعدوا تلك التقارير، وللوقوف على مدى دقتها وتفسير ما ورد بها من نتائج فنية تخص الواقعة محل الاتهام.

و دفع محامي المتهمة سارة خليفة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، خلال نظر  قضية تصنيع المخدرات  بالتجمع، بعدة دفوع قانونية، أبرزها بطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات قبض وتفتيش لشخص ومسكن المتهمة.

وأكد دفاع المتهمة سارة خليفة أمام المحكمة، أن هذه الإجراءات تمت قبل صدور إذن النيابة، وفي غير حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.

وأشار الدفاع كذلك إلى أن السيارة التي زعم ضبط مواد مخدرة بداخلها كانت داخل جراج المتهمة، وأن مفتاحها بحوزة حارس الجراج وآخرين، مما يفتح الباب لاحتمالية دس المواد داخل السيارة دون علم المتهمة.

كما دفع ببطلان محضر الضبط بالكامل، مستندًا إلى وقوع إكراه مادي ومعنوي على المتهمة أثناء إجراءات القبض.

وشدد على أن البيانات الواردة بالكشكول المضبوط قد دُونت تحت ضغط وإكراه، وأن موكلته أُجبرت على كتابتها، مما يفقد هذه الأدلة قيمتها القانونية.

ورد قاضي المحكمة، على ما أثاره دفاع المتهمة سارة خليفة بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية، وهو ما نفاه القاضي بشكل قاطع وأكد التزامه بما يثبته محضر الجلسة فقط.

وجاء ذلك ردًا على ما ذكره المحامي بشأن تكرار قول، بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية، ليرد رئيس المحكمة له:"أمامك درجات تقاضي" عند تقديمه للطلبات، في إشارة من القاضي إلى أن ما يقال غير ثابت رسميًا، ولا يعتد به خارج محضر الجلسة.

وكان دفع محامي سارة خليفة بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها، استنادًا إلى صدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

كما تمسك دفاع المتهمة سارة خليفة، في مرافعته بالدفع ببطلان المحاكمة للإخلال الجوهري بحق الدفاع، نتيجة عدم تحقيق المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية المقدمة سابقًا، وغياب الشفافية في تمكين الدفاع من عرض أدلة البراءة.

وأكد الدفاع على استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، وطعن في صدق شهاداتهم، مشيرًا إلى وجود تزوير بمحاضر التحريات والضبط، خاصة فيما يتعلق بمكان تواجد المتهمة.


 

سارة خليفة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة القاهرة الجديدة تصنيع المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية إقامة المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي

انطلاق مشروع أجرو هب بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تطلق مشروع “أجرو هب” لإدارة النفايات الزراعية

جامعة بنها

اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها طبقا للمواصفات الدولية ISO / IEC

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد