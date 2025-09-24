وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة

قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، اليوم الأربعاء إن مؤتمر حل الدولتين انعقد في التوقيت المناسب بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد وزير الخارجية الهولندي أنه على إسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات واتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة التي يواجهها قطاع غزة.

وشدّد فان فيل على أن حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة على أهمية إدخال المساعدات الغذائية والدوائية بشكل عاجل إلى غزة.

انعقد في دعم حل الدولتين في ولاية نيويورك الأمريكية أمس الأول الاثنين برئاسة السعودية وفرنسا لبحث سبل تفعيل حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وشهد المؤتمر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إطار اعتراف 10 دول خلال اليومين الماضيين ليرتفع عدد الدول إلى 159 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعترف بالدولة الفلسطينية.