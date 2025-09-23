روسيا تدعو إلى مناقشة إصلاح مجلس الأمن في محادثات حكومية دولية

أكد مدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف اليوم الثلاثاء أنّ بلاده تقترح مناقشة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار المحادثات الحكومية الدولية المخصّصة لذلك.



وشدّد لوجفينوف، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، على أهمية مواصلة بلورة مقاربات عملية بشأن إصلاح المجلس داخل هذا الإطار، معارضًا استخدام الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة كذريعة للتسرّع في اتخاذ قرارات جوهرية.



يُذكر أنّ الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة افتُتحت في نيويورك في 9 سبتمبر الجاري، وتشهد "أسبوع رفيع المستوى" خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، إضافة إلى جلسة في 29 من الشهر نفسه، حيث ستلقي 193 دولة عضوًا كلماتها أمام الجمعية العامة.

