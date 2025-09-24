نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك كان "مثمراً وعظيماً"، مشيداً بالدور الذي تقوم به دولة قطر في جهود الوساطة المتعلقة بملف غزة.

وأكد “ترامب” أن بلاده تبذل كافة الجهود من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، لافتاً إلى أن اللقاء مع قادة من الشرق الأوسط يحمل أهمية كبيرة في إطار البحث عن حل ينهي الحرب الدائرة هناك.

وقال “ترامب” أمام وسائل الإعلام قبل بدء الاجتماع: "هذا اجتماع بالغ الأهمية.. نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن". وأضاف: "سنبحث وقف الحرب وربما ننهيها الآن".

وأكد “ترامب” أن الاجتماع هو "الأهم الذي أعقده اليوم"، مضيفًا أن "الحرب في غزة ما كان من المفترض أن تحصل، وسنضع لها حدًا".

وفي تصريحات لافتة، قال ترامب إن الجهود الأمريكية نجحت حتى الآن في "إطلاق سراح غالبية الرهائن المحتجزين في غزة"، مؤكدًا السعي حاليًا لاستعادة "20 رهينة و38 جثة لا تزال محتجزة داخل القطاع".