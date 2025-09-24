قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك كان "مثمراً وعظيماً"، مشيداً بالدور الذي تقوم به دولة قطر في جهود الوساطة المتعلقة بملف غزة.

وأكد “ترامب” أن بلاده تبذل كافة الجهود من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، لافتاً إلى أن اللقاء مع قادة من الشرق الأوسط يحمل أهمية كبيرة في إطار البحث عن حل ينهي الحرب الدائرة هناك.

وقال “ترامب” أمام وسائل الإعلام قبل بدء الاجتماع: "هذا اجتماع بالغ الأهمية.. نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن". وأضاف: "سنبحث وقف الحرب وربما ننهيها الآن".

وأكد “ترامب” أن الاجتماع هو "الأهم الذي أعقده اليوم"، مضيفًا أن "الحرب في غزة ما كان من المفترض أن تحصل، وسنضع لها حدًا".

وفي تصريحات لافتة، قال ترامب إن الجهود الأمريكية نجحت حتى الآن في "إطلاق سراح غالبية الرهائن المحتجزين في غزة"، مؤكدًا السعي حاليًا لاستعادة "20 رهينة و38 جثة لا تزال محتجزة داخل القطاع".

الرئيس الأمريكي ترامب قادة الدول العربية والإسلامية نيويورك الإفراج عن الرهائن الحرب في قطاع غزة

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

وزيرة التنمية المحلية بدهب

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

بالصور

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

