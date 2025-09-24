المفوضية الأوروبية تحذر: التدخلات الخارجية تعرقل مستقبل سوريا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء إنها ناقشت مع الرئيس السوري أحمد الشرع أبرز التحديات التي تواجه بلاده خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لعملية انتقالية شاملة وسلمية يقودها السوريون أنفسهم، بعيداً عن أي تدخلات خارجية سلبية.

وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية على التزام الاتحاد بتعزيز الحوار السياسي مع دمشق، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، إلى جانب دعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في عملية إعادة إعمار البلاد.

ويشارك أحمد الشرع، في فعاليات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك الأمريكية والتي انطلقت أمس الثلاثاء بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.