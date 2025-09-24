زيلينسكي: بوتين يخشى نتائج لقائي.. وأوكرانيا ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إنه أجرى حواراً وصفه بالبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معبراً عن قناعته بأن ترامب يدرك استحالة مقايضة الأراضي الأوكرانية مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب يمتلك القدرة على التأثير في موقف نظيره الصيني بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن علاقته معه شهدت تحسناً واضحاً في الفترة الأخيرة.

كما اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى تبعات عقد اجتماع معه أكثر من خشيته للقاء بحد ذاته.

يأتي ذلك في ظل تعثر الجهود الأمريكية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.