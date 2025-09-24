ليلة رعب في النصيرات وغزة.. عشرات الشهداء والجرحي جراء الغارات الإسرائيلية

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، استشهاد أربعة أفراد من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي هجوم آخر، ارتفع عدد الشهداء إلى سبعة إضافة إلى عشرات المصابين، عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى يأوي نازحين بالقرب من سوق فراس في مدينة غزة.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.