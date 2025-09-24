رسالة نارية من مجموعة السبع: لا مكان لإيران خارج رقابة الوكالة الدولية

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجّه المجتمعون دعوة واضحة إلى إيران للوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واستعادة تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدّدوا على ضرورة انخراط طهران في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق نووي قوي ودائم وشامل يضمن منعها من حيازة سلاح نووي.

وأعرب وزراء السبع عن تقديرهم لقرار الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية "العودة السريعة"، معتبرينها خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والضغط على إيران.