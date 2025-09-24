حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان

لقي 14 شخصًا مصرعهم في مقاطعة هواليان بشرق تايوان بعد أن فاضت بحيرة حاجزة في الجبال، مما أدى إلى تدفق مفاجئ للمياه إلى بلدة غوانغفو خلال إعصار.

في البداية، أفادت السلطات بوفاة شخصين وفقدان 30 آخرين، لكن الحصيلة ارتفعت لاحقًا إلى 14 قتيلًا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتواصل السلطات المحلية عمليات البحث والإنقاذ، في حين تم إجلاء حوالي 263 شخصًا إلى مناطق أكثر أمانًا.

تُعتبر هذه الحادثة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

فاضت البحيرة الحاجزة، التي تشكلت نتيجة انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة سابقة في شرق تايوان ذي الكثافة السكانية المنخفضة، بعد ظهر يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدفق المياه إلى بلدة قوانغفو.

سجلت تايوان ما يقرب من 60 سم (24 بوصة) من الأمطار في شرقها بسبب الإعصار.