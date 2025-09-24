قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
أخبار العالم

الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
ناصر السيد

أشاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية، إلى جانب العمل على إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي خلال الاجتماع متعدد الأطراف الذي استضافته الولايات المتحدة، بمشاركة قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك خلال أعمال الدورة الـ 80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد التزام دولة الإمارات بدعم كافة المبادرات الدولية الساعية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض جهود المجتمع الدولي لإحياء مسار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما دعا الوزير الإماراتي إلى تكثيف الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة.

وعقد الاجتماع بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك فيه أمير قطر تميم بن حمد والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردنية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

الإمارات ناقوس الخطر تجاهل غزة الإرهاب والفوضى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد الرئيس الأمريكي الحرب في قطاع غزة

