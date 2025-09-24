الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى

أشاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية، إلى جانب العمل على إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي خلال الاجتماع متعدد الأطراف الذي استضافته الولايات المتحدة، بمشاركة قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك خلال أعمال الدورة الـ 80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد التزام دولة الإمارات بدعم كافة المبادرات الدولية الساعية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض جهود المجتمع الدولي لإحياء مسار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما دعا الوزير الإماراتي إلى تكثيف الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة.

وعقد الاجتماع بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك فيه أمير قطر تميم بن حمد والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردنية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.