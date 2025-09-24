الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن تصاعد العنف قرب مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون في غزة أجبرهما على التوقف وجعلهما غير آمنين للمرضى والعاملين.

وأشار جيبريسوس إلى أن مستشفى الرنتيسي كان المرفق التخصصي الوحيد للأطفال في قطاع غزة، في حين كان مستشفى العيون يقدم رعاية متخصصة للعيون بشكل حصري.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أن استمرار العنف وإغلاق المرافق الصحية يزيد من احتمال فقدان المزيد من الأرواح، لا سيما مع بقاء مئات الآلاف من سكان غزة داخل المدينة بدون خدمات طبية عاجلة.

وحذرت الصحة العالمية من أن الوضع الحالي يهدد بشكل مباشر حياة المرضى ويضع العاملين في المرافق الصحية تحت خطر شديد.