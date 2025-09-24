لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقترحًا عدة مواقع دولية على رأسها كازاخستان، مع التأكيد على شرط واحد وهو عدم عقد اللقاء في موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "اقترحنا اللقاء في تركيا، السعودية، قطر، أو دول أوروبية محايدة مثل النمسا وسويسرا.. وإذا أردتم، يمكن أن يكون في كازاخستان".

وأضاف أنه على استعداد لعقد اللقاء سواء بشكل ثنائي أو ثلاثي، بما في ذلك بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي ذلك بعد أن أكد ترامب استعداداته للقاء ثلاثي محتمل مع بوتين وزيلينسكي، في حين أشارت موسكو إلى دعم بوتين واستمرارية المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق بعد ردًا من كييف بشأن مقترح إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي قدمته روسيا خلال مفاوضات إسطنبول عام 2022.

وأوضحت موسكو أن الدعوة إلى لقاء في موسكو لم تكن طلبًا للاستسلام، بل محاولة لإجراء مفاوضات مباشرة، في حين رفض زيلينسكي هذا العرض، مؤكدًا استعداده للقاء "بأي شكل" خارج العاصمة الروسية.