لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل
مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء
ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية
الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد
أكبر تحديث لـ «جوجل بلاي».. متجر ترفيهي ذكي مع مساعد «Sidekick» للاعبين
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
عدد الصحابة وأفضلهم عند رسول الله .. أسماؤهم بالترتيب
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد

زيلينسكي
زيلينسكي
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقترحًا عدة مواقع دولية على رأسها كازاخستان، مع التأكيد على شرط واحد وهو عدم عقد اللقاء في موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "اقترحنا اللقاء في تركيا، السعودية، قطر، أو دول أوروبية محايدة مثل النمسا وسويسرا.. وإذا أردتم، يمكن أن يكون في كازاخستان". 

وأضاف أنه على استعداد لعقد اللقاء سواء بشكل ثنائي أو ثلاثي، بما في ذلك بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي ذلك بعد أن أكد ترامب استعداداته للقاء ثلاثي محتمل مع بوتين وزيلينسكي، في حين أشارت موسكو إلى دعم بوتين واستمرارية المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق بعد ردًا من كييف بشأن مقترح إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي قدمته روسيا خلال مفاوضات إسطنبول عام 2022.

وأوضحت موسكو أن الدعوة إلى لقاء في موسكو لم تكن طلبًا للاستسلام، بل محاولة لإجراء مفاوضات مباشرة، في حين رفض زيلينسكي هذا العرض، مؤكدًا استعداده للقاء "بأي شكل" خارج العاصمة الروسية.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي كازاخستان الرئيس الأمريكي

