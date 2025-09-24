حصيلة دامية| 36 شهيدًا منذ فجر الثلاثاء تحت نيران الاحتلال.. واستمرار قصف غزة يُهدّد المدنيين

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بسقوط 20 شهيدًا وعشرات الجرحى جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس في مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية أن هذه الحصيلة تأتي ضمن موجة عنف أودت بحياة 36 فلسطينيًا منذ فجر الثلاثاء، نتيجة إطلاق النار والقصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وفي سياق متصل، حذّر القطاع الصحي في غزة من أن المستشفيات على وشك التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، مؤكدًا أن الأزمة دخلت مرحلة حرجة.

وأوضح في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد توقف عمل الأقسام الحيوية بالكامل، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي ويعرض حياة المرضى والجرحى لخطر شديد.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار الحصار والنقص الحاد في الموارد الطبية، مما يجعل السكان المدنيين في غزة أكثر عرضة للخطر، ويضاعف من مأساة القطاع الصحي في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.