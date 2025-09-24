مقتل 14 شخصا على الأقل في تايوان جراء إعصار راجاسا

ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة هونج كونج اليوم الأربعاء مع توجه الإعصار العملاق راجاسا إلى جنوب الصين بعد أن أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في تايوان.

وشهد المركز المالي الصيني سقوط عشرات الأشجار وفيضانات في عدة أحياء، حيث تسببت العاصفة في تحطيم الأبواب الزجاجية لفندق راقي وإغراق بهو الفندق، وفقًا للقطات التي تم تداولها عبر الإنترنت.

يبتعد الإعصار راجاسا عن هونج كونج تدريجيا عند الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) لكن المدينة ستظل تتعرض لرياح عاتية، وفقا لمرصد هونج كونج الذي أصدر أعلى مستوى من التحذير من الإعصار خلال الليل.

وأضاف المرصد أن إعصار راجاسا تسبب في "ارتفاع كبير في منسوب المياه في المناطق الساحلية بأكثر من ثلاثة أمتار فوق المستوى المرجعي".

أوقفت منطقة الكازينو القريبة في ماكاو - والتي شهدت أيضًا فيضانات واسعة النطاق - إمدادات الكهرباء في بعض المناطق المنخفضة، وفقًا لشركة المرافق .

وفي تايوان، قُتل 14 شخصًا على الأقل وأصيب 18 آخرون عندما انفجر حاجز بحيرة عمره عقود في مقاطعة هوالين الشرقية بعد أن ضرب إعصار راجاسا الجزيرة، وفقًا لمسؤولين .

أدى الإعصار الهائل إلى مقتل شخصين على الأقل أثناء اجتياحه شمال الفلبين.

قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية إن من المتوقع أن يضرب الإعصار ساحل مقاطعة قوانجدونج بين تشوهاى وتشانجيانج من منتصف النهار حتى وقت متأخر من الأربعاء.

أمرت السلطات في جميع أنحاء الصين بإغلاق الشركات والمدارس في 10 مدن على الأقل في جنوب البلاد، مما أثر على عشرات الملايين من الناس.

أصبحت الشوارع خالية في الغالب مع اشتداد الرياح صباح الأربعاء في يانججيانج، وهي مدينة تقع غرب هونج كونج بالقرب من المكان الذي من المتوقع أن يصل إليه الإعصار.

قالت إحدى صاحبات المتاجر المحلية إنها غير متأكدة من إمكانية فتح متجرها اليوم. وأضافت: "الأمر يعتمد على الأحوال الجوية".