برعاية ترامب .. سوريا وإسرائيل على أعتاب اتفاق تاريخي لخفض التصعيد |تفاصيل

قال المبعوث الأمريكي توم براك إن سوريا وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق أمني أوسع بين البلدين.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن دمشق تأمل من إسرائيل وقف الضربات الجوية وانسحاب قواتها من جنوب سوريا، في حين تتعامل كل من سوريا وإسرائيل مع المحادثات الحالية بحسن نية.

وأشار “براك” إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى خلال الأسبوع الجاري إلى تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات، مؤكداً أن الطرفين يبذلان جهوداً لتحقيق توافق حول خطوات ملموسة نحو الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن زيارته إلى نيويورك تمثل عنواناً لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، مشدداً على أن أي اتفاق سلام مع إسرائيل سيفتح الباب أمام اتفاقات أخرى تسهم في تعميم الاستقرار بالمنطقة.