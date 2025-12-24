قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
رياضة

خوان ميشا: غينيا الاستوائية تطمح في تقديم نسخة جيدة من أمم إفريقيا

خوان ميشا
خوان ميشا
أ ش أ

 كشف المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، خوان ميشا، أن منتخب بلده سيدخل غمار كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، بثقة وواقعية، في ظل أجواء وصفها بالإيجابية يشهدها تعداد منتخب غينيا الاستوائية.

وأوضح، ميشا، رغم إدراكه لقوة المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو والسودان، أن طموحه رفقة أشباله يتمثل في تقديم نسخة مُشرفة والسعي من أجل تجاوز دور المجموعات، مستندًا إلى الثقة في لاعبيه واحترام المنافسين والرغبة في إسعاد جماهير غينيا الاستوائية.

وقال مدرب غينيا الاستوائية، في حواره الحصري مع موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الموعد القاري الهام، تلزمه استعدادات كبيرة ووقت أكبر من أجل تقديم ما هو مطلوب.

وأضاف: "الأجواء جيدة جدا وكل شيء يسير على ما يرام قبل الشروع في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025".

وأكد: "نعرف أن هذه المجموعة صعبة جدا.. لكن بالنسبة لنا، جئنا من أجل تقديم بطولة جيدة. نثق في أنفسنا. نعلم أن هناك منتخبات قوية مثل الجزائر، بوركينا فاسو والسودان، لكننا سنواجه ذلك بتواضع، ونأمل أن نقدم نسخة جيدة في هذه المنافسة".


وأكمل مدرب غينيا الاستوائية: "بالنسبة لي، الهدف هو تجاوز دور المجموعات إذا كان ذلك ممكنًا. هذا هو هدف جميع المدربين الذين يشاركون في هذه المجموعة. آمل أنه إذا كانت لدينا الثقة في أنفسنا، سنستعد جيدا لتجاوز المرحلة الأولى".


وأختتم: "بالنسبة لجماهير غينيا الاستوائية، نحن فخورون بقدومهم لمساندتنا. نعلم أيضا أن هناك جماهير من المغرب ومن بلدان أخرى. نحن فخورون بقدومهم لمشاهدتنا خلال المباريات، وسنسعى لإسعادهم في المباريات".
 

