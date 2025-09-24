قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كواليس اجتماع ترامب مع عدد من القادة العرب والمسلمين

خلال اجتماع القادة مع ترامب
خلال اجتماع القادة مع ترامب
محمد على

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول الإسلامية ركز على إنهاء الحرب الدائرة في غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

 وأضافت الوكالة أن إطلاق سراح جميع الرهائن واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الذي مزقته الحرب نوقش أيضًا كأولويات في الاجتماع. 

وقالت الوكالة: "ركزت المناقشات على إنهاء الحرب الدموية المستمرة في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام ودائم، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة".

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم قادة من مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية  والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وجاء اللقاء مع ترامب بعد يوم من اعتراف عدة دول، منها فرنسا، بدولة فلسطينية في مؤتمر رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاجتماع مع ترامب كان "مثمرًا ".

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفتها بأنها ترقى إلى إبادة جماعية. 

وأوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، وحثت على اتخاذ إجراءات دولية ضدها، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ترامب غزة السعودية وفرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم دورة تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية

الأوقاف والكنائس.. دورة تدريبية بقومي المرأة للدعاة والقساوسة على القضايا السكانية

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي

الدكتور سويلم يعقد إجتماعاً مع مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية

وزير الري: تعاون وثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز الشراكة في قطاع المياه

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد