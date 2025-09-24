كواليس اجتماع ترامب مع عدد من القادة العرب والمسلمين

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول الإسلامية ركز على إنهاء الحرب الدائرة في غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت الوكالة أن إطلاق سراح جميع الرهائن واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الذي مزقته الحرب نوقش أيضًا كأولويات في الاجتماع.

وقالت الوكالة: "ركزت المناقشات على إنهاء الحرب الدموية المستمرة في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام ودائم، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة".

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم قادة من مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وجاء اللقاء مع ترامب بعد يوم من اعتراف عدة دول، منها فرنسا، بدولة فلسطينية في مؤتمر رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاجتماع مع ترامب كان "مثمرًا ".

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفتها بأنها ترقى إلى إبادة جماعية.

وأوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، وحثت على اتخاذ إجراءات دولية ضدها، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.