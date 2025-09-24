قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الكولومبي يدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد ترامب

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي
محمد على

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين متورطين في الضربات هذا الشهر على قوارب في منطقة البحر الكاريبي، زعم البيت الأبيض إنها كانت تنقل المخدرات.

واتهم بيترو  ترامب أيضًا بتجريم الفقر والهجرة.

وقال "بيترو" يجب فتح إجراءات جنائية ضد هؤلاء المسؤولين الذين هم من الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يشمل المسؤول الأعلى رتبة الذي أصدر الأمر: الرئيس ترامب"، مضيفًا أن ركاب القارب لم يكونوا أعضاء في عصابة ترين دي أراجوا الفنزويلية كما ادعت إدارة ترامب بعد الهجوم الأول.

أضاف بيترو إنه إذا كانت القوارب تحمل مخدرات كما زعمت الحكومة الأمريكية، فإن ركابها "لم يكونوا تجار مخدرات؛ بل كانوا ببساطة شباباً فقراء من أمريكا اللاتينية ليس لديهم خيار آخر".

وجاءت تصريحات بيترو بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته تعد سلسلة من المراسيم الدستورية للدفاع عن سيادة البلاد في حالة "هجوم" من القوات الأمريكية.

لا تُعرف سوى تفاصيل قليلة عن الهجمات، التي وقع أولها  في 2 سبتمبر وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا، وفقًا لإدارة ترامب.

 وصرح مسؤولون أمريكيون بأن القارب وسفينة أخرى استُهدفتا في 16 سبتمبر انطلقتا من فنزويلا. 

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في الهجوم الثاني.

ضرب الجيش الأمريكي قاربا ثالثا الجمعة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

بررت إدارة ترامب العمل العسكري بأنه تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولم توضح بعدُ كيفية تقييم الجيش لحمولات القوارب وتحديد انتماء الركاب المزعوم للعصابات.

قال بيترو، في إشارة مباشرة إلى ترامب الذي تحدث قبله بساعات: "زعموا أن الصواريخ في منطقة البحر الكاريبي استُخدمت لوقف تهريب المخدرات. هذه كذبةٌ". 

وأضاف: "هل كان من الضروري حقًا قصف الشباب الفقراء العُزّل في منطقة البحر الكاريبي؟".

واتهم مادورو إدارة ترامب باستخدام اتهامات تهريب المخدرات كذريعة لعملية عسكرية تهدف إلى الإطاحة بحكومته.

استأنف بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وفنزويلا بعد توليه منصبه في عام 2022.

