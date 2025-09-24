قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط

رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش
قسم الخارجي

ألقى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء دعا خلالها المجتمع الدولي إلى إخراج المنطقة من المخاطر المتصاعدة التي تهدد استقرارها.

وأكد “أخنوش” على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي قيود أو شروط، مشدداً على التزام المغرب الثابت بالدفاع عن الأماكن المقدسة، وبالأخص المسجد الأقصى.

كما دعا إلى اعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي تم تبنيها خلال القمة العربية الإسلامية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الإقليمي.

وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب سيواصل جهوده لتعزيز السلام والتنمية في المنطقة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

