أول تعليق من حماس على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس أن مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال الصهيوني المجرم، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب.

كما أكدت الحركة في بيان، أن الإجراء الإسباني يشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي.

وطالبت حماس مجدداً كافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعماً لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.