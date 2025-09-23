حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي

أكدت حركة حماس أنها لم تكن يوما عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أنها قدمت كل أشكال المرونة والإيجابية في جميع مراحل التفاوض، في سبيل وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "الإدارة الأمريكية والوسطاء والمجتمع الدولي بأسره يعلمون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو المعرقل الوحيد لكافة الجهود والمحاولات الرامية للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل".

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى "اتخاذ موقف إيجابي وحازم يلزم حكومة الاحتلال بوقف جرائم الإبادة والتهجير القسري التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

ورحبت الحركة بدعوة مؤتمر نيويورك الأخير إلى تحويل المواقف الدولية إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وتبادل الأسرى بين الطرفين.

كما أكدت دعمها الكامل للمواقف الدولية والعربية التي تدعو إلى وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشددت حماس على أن سلاح المقاومة "حق وطني مشروع تكفله القوانين الدولية والشرائع السماوية"، مؤكدة أن هذا السلاح سيبقى حتى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.