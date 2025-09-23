قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان: كل شيء في غزة مستهدف والتدمير ممنهج
أردوغان: الإبادة الجماعية مستمرة في غزة منذ 700 يوم وإسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة
أبو العينين يشارك في مؤتمر حل الدولتين بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
أخبار العالم

ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة كبيرة لحماس

القسم الخارجي

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية في ظل استمرار الحرب في غزة يمنح حماس مكافأة كبيرة".

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة: "الحرب في غزة يجب أن تنتهي، لكن حماس رفضت مراراً مقترحات السلام المعقولة. والآن، ولتشجيع استمرار الصراع، تعترف بعض الدول من جانب واحد بدولة فلسطينية، يجب على من يريدون السلام أن يتحدوا في رسالة واحدة: أطلقوا سراح الرهائن الآن".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن موقف واشنطن لم يتغير بشأن شروط إنهاء الحرب، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل استمرار النزاع ليس خياراً مطروحاً حالياً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم: "ندعم إسرائيل ولكن هذا لا يعني أننا نوافق على كل ما يجري في غزة"، مضيفاً أن "المدنيين في غزة يدفعون ثمن رفض حماس الاستسلام".

وأضاف المتحدث: "كان لقرار حماس شن الحرب على إسرائيل في 7 أكتوبر تداعيات كبيرة، ونحن نريد إنهاء الحرب في غزة بأسرع وقت، ولكننا لسنا طرفاً مباشراً في القتال".

وأكد المسؤول الأمريكي أن "الولايات المتحدة ليست في عزلة دولية كما يدعي البعض، بل تؤدي دورا قياديا لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن واشنطن "ستركز على ملف السلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء العمليات العسكرية في غزة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة فلسطينية الحرب في غزة حماس الاعتراف بالدولة الفلسطينية إسرائيل الشرق الأوسط

لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

