البيت الأبيض: ترامب يعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة لحماس

قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مكافأة لحركة حماس.

وأجابت كارولين ليفيت، على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، وسئلت عن موجة الاعتراف بدولة فلسطينية في الأيام الأخيرة.

وأضافت ليفيت: "كان الرئيس واضحًا تمامًا - الرئيس لا يتفق مع هذا القرار"، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأوضحت ليفيت: "يشعر ترامب أن هذا القرار لا يُسهم في تحرير الرهائن، وهو الهدف الرئيسي في غزة، ولا يُسهم في إنهاء هذا الصراع وإنهاء هذه الحرب - وبصراحة، يعتقد أنه مكافأة لحماس.

ونابعت "يعتقد الرئيس الأمريكي أن هذه القرارات مجرد كلام لا عمل كافٍ من حلفائنا".

وأعلنت أستراليا وكندا والمملكة المتحدة اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة منسقة على ما يبدو، تُكثّف الضغوط على إسرائيل وتضع الدول الثلاث في خلاف مع الولايات المتحدة.

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتعهد بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".