أهالى الرهائن ينتقضون.. غضب إسرائيلي ينفجر أمام منزل نتنياهو | شاهد

شهدت إسرائيل، مساء الاثنين، مظاهرات حاشدة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب خلالها المحتجون بوقف الحرب على غزة والإسراع في إبرام صفقة لإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية المستمرة منذ أحد عشر شهرًا، معتبرين أن استمرارها يزيد من الخسائر البشرية والمادية، ويُعقّد ملف استعادة الأسرى. كما هتفوا بشعارات تُحمّل الحكومة المسؤولية عن فشل المفاوضات الخاصة بصفقة التبادل.

משפחות חטופים מול מעון ראש הממשלה בירושלים pic.twitter.com/ZZYjwTaRte — החדשות - N12 (@N12News) September 22, 2025

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة غضب شعبي متصاعد ضد سياسات حكومة نتنياهو، إذ باتت التظاهرات الأسبوعية أمام المقرات الحكومية ومنازل الوزراء مشهدًا مألوفًا، في ظل اتهامات للحكومة بتقديم مصالحها السياسية على حساب العائلات الإسرائيلية التي تنتظر عودة أبنائها.

بالتوازي، يستمر الجمود في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، مع بقاء الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس حول شروط وقف إطلاق النار وصفقة التبادل. ويرى مراقبون أن تنامي الضغط الداخلي يزيد من مأزق نتنياهو السياسي، خاصة في ظل التصدعات داخل ائتلافه الحكومي.