تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، بالدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الحكومة العراقية في دعم الاستقرار الاقليمى وتعزيز دور العراق في محيطه العربي. كما أكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق واستقلال مؤسساته الوطنية، وأن مصر تولى أهمية كبيرة لدعم العلاقات الثنائية مع العراق الشقيق، مشيدا بنجاح الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في بغداد وأسفرت عن توقيع ١٢ اتفاقية في مجالات متنوعة. ورحب في هذا السياق بزيادة معدلات التبادل التجاري، معرباً عن التطلع إلى فتح الأسواق العراقية أمام المنتجات المصرية بما يسهم في رفع حجم التجارة البينية إلى مليار دولار سنويا.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان الوزيران بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، وما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم ترقى إلى مرتبة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، عبر سياسات ممنهجة من القتل والتهجير والتجويع. وأكدا أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تناول الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني على ضوء التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى وبما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

تصادم سيارتين بطريق الهضبة بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الهضبة في أسيوط

السيارة

القبض على قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

