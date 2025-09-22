قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجيت وغزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة

محرر صدى البلد مع السياسي البريطاني المخضرم "جورج غالاوي"
محرر صدى البلد مع السياسي البريطاني المخضرم "جورج غالاوي"
احمد شريف

على هامش مهرجان شباب العالم الذي انطلق في 17 من سبتمبر الجاري في مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية، والذي انعقد لمدة 4 أيام، التقى موقع "صدى البلد" بالسياسي المخضرم، والنائب البرلماني الأسبق بمجلس العموم البريطاني، وزعيم حزب العمال البريطاني "جورج غالاوي"، أحد أبرز السياسيين والكتاب الصحفيين المعارضين في بريطانيا والداعم للقضية الفلسطينية، والمعروف دائمًا بمواقفه السياسية القوية والبارزة تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في محاولة لتصحيح خطيئة وعد بلفور. وإلى نص الحوار:

كيف تصفون الموقف المصري، خاصة رفض القاهرة توطين اللاجئين الفلسطينيين داخل مصر؟

 بطبيعة الحال لا أريد الدخول بعمق في الشأن المصري، لكن موقف الدولة المصرية الرافض لأن تكون مصر مكانًا لاستيعاب مليوني فلسطيني من غزة، والذين يملكون الحق المطلق في البقاء على أرضهم، هو الموقف الصحيح، وآمل أن تواصل الحكومة المصرية التمسك به.


كيف تفسر الضربات الأخيرة التي تعرضت لها  قطر بغرض استهداف قادة  حركة حماس؟

من الصعب أن نستنتج غير أن الأميركيين كانوا متعاونين في هذه العملية، ففكرة أن القاعدة الأميركية هناك لم تكن على علم بوصول 10 صواريخ من المجال الجوي السوري أو العراقي أمر غير منطقي.

كان لا بد أن تلتقطها محطات الاستماع الأميركية فور انطلاقها، بل إن مسار الطائرات كان معروفًا في القاعدة الأميركية في قطر، لذلك، أرى أن الأميركيين لم يبلغوا قطر بهذه الهجمة حين وقوعها.


وبالنسبة للوضع في روسيا وسعيها لإقامة عالم متعدد الأقطاب، هل تعتقدون أننا أمام حقبة جديدة بين روسيا وآسيا والشرق الأوسط؟

الغرب يرى أن موسكو هي "روما الجديدة"، وأن التحالف الأوراسي ينمو بانضمام أجزاء كثيرة من العالم عبر البريكس ومنظمة شنغهاي ومن خلال سياسة خارجية متعددة الأقطاب.

حتى بعض دول الخليج تستقبل الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ بحفاوة. العالم يتغير، الصفائح التكتونية تحركت.

لكن إذا كان العالم الجديد يُولد والعالم القديم يموت، فإن أياً منهما لم يكتمل بعد، نحن نعيش في زمن "الوحوش"، كما قال غرامشي.

هل يمكن أن يحدث شيء مشابه للحرب الأهلية  في الولايات المتحدة بعد حادثة الاغتيال الأخيرة؟

هناك مؤشرات مقلقة جدًا بأننا أمام لحظة شبيهة بـ"حريق الرايخستاغ"، هتلر استغل تلك الحادثة بغض النظر عن الفاعل، كفرصة لسحق خصومه.

وهناك علامات على أن دونالد ترامب يستخدم هذه اللحظة للغرض ذاته، بغض النظر عن مرتكب جريمة اغتيال تشارلي كيرك.

هوية المنفذ غير واضحة إطلاقًا، لكنها فرصة واضحة لتدمير الديمقراطيين، وتدمير اليسار – وهو ليس الشيء نفسه – وأيضًا تدمير الحريات مثل حرية التعبير في الولايات المتحدة، والتي باتت الآن تحت تهديد علني.

الحكومة تهدد صراحةً بسجن خصومها، وسحق حقوق التعديل الأول للشعب الأميركي، وقريبًا سيكون هناك إملاءات سياسية في المحاكم. 
إنها لحظة خطيرة للغاية، فحريق الرايخستاغ كان بداية ديكتاتورية هتلر، وهذا "الحريق" قد يكون بداية ديكتاتورية دونالد ترامب.

جورج غالاوي فلسطين زعيم حزب العمال البريطاني الموقف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

المبعوث الأمريكي لسوريا

توم براك: حزب الله عدو مثل إيران.. وقطع التمويل هو السلاح الوحيد ضده

ترامب ونتنياهو

عزلة أمريكية إسرائيلية.. اعترافات دولية بفلسطين تحاصر ترامب ونتنياهو في نيويورك

توم براك

المبعوث الأمريكي لسوريا: السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم.. وإسرائيل حليف واشنطن الأبدي

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد