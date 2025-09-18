قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي

نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي "دميتري تشيرنيشينكو"
نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي "دميتري تشيرنيشينكو"
احمد شريف

أعرب نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي "دميتري تشيرنيشينكو" عن تقديره لحضور المشاركين والإعلاميين من مصر ودعمهم لمهرجان الشباب الدولي، مؤكداً أن هذا الأمر بالغ الأهمية لترسيخ علاقات طويلة الأمد ومثمرة بين بلداننا.

تعزيز العلاقات 

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن شعوبنا اعتادت على تبادل الزيارات فيما بينها، وأن المشاركين باعتبارهم سفراء عليهم بذل قصارى جهدهم لتطوير هذه العلاقات في الزيارات المقبلة، وتعزيز الصداقة وبناء شبكة مشتركة من خلال البرامج الموحدة.

وأضاف تشيرنيشينكو أن من المهم إيجاد برنامج مشترك يمكن تنفيذه معاً والحفاظ على التواصل المستمر، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في بناء شبكة عالمية من الأشخاص الذين يتشاركون القيم نفسها.

روسيا نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي مهرجان شباب العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

طلاب جامعة سوهاج

5 ذهبيات لجامعة سوهاج خلال مشاركتها فى معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية

معرض اهلا مدارس بمطروح

50 % تخفيضات على زي الطلاب بمعرض أهلا مدارس في مطروح

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد