نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي

أعرب نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي "دميتري تشيرنيشينكو" عن تقديره لحضور المشاركين والإعلاميين من مصر ودعمهم لمهرجان الشباب الدولي، مؤكداً أن هذا الأمر بالغ الأهمية لترسيخ علاقات طويلة الأمد ومثمرة بين بلداننا.

تعزيز العلاقات

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن شعوبنا اعتادت على تبادل الزيارات فيما بينها، وأن المشاركين باعتبارهم سفراء عليهم بذل قصارى جهدهم لتطوير هذه العلاقات في الزيارات المقبلة، وتعزيز الصداقة وبناء شبكة مشتركة من خلال البرامج الموحدة.

وأضاف تشيرنيشينكو أن من المهم إيجاد برنامج مشترك يمكن تنفيذه معاً والحفاظ على التواصل المستمر، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في بناء شبكة عالمية من الأشخاص الذين يتشاركون القيم نفسها.