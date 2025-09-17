قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: سنعمل على إنهاء الاحتكار الغربي للسيطرة على المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة

لافروف
لافروف
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تهاجم المدنيين والبنية التحتية المدنية الأوكرانية أبدا ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحمي نظام كييف بتغاضيها عن أفعاله.

وقال لافروف في تصريحات له : الأمم المتحدة لا تريد أن تقدم معلومات واضحة .بل والأمين العام جوتيريش لا يرد على سؤال بشأن أسماء الجثث في مدينة "بوتشا" ويتجاهل السؤال.

وأضاف لافروف: جوتيريش يقول إنه آن الأوان لوقف إطلاق النار احتراما للقرارات الأممية، ويؤيد القادة في الغرب سحب القوات من الأراضي التي صوتت شعوبها لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتابع لافروف: سنعمل على إنهاء الاحتكار الغربي للسيطرة على المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة سعيا لإصلاح المنظمة لتكون مفيدة للجميع بلا استثناء.

وإستطرد لافروف: رحبنا بالمبادرات التي جاءت من الأصدقاء، من الهند والبرازيل وإفريقيا وغيرها، والتي تدرك الأسباب الجذرية للأزمة.

وأكمل لافروف: لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي ساعد في فهم الإدارة وتحديدا الرئيس ترامب، الذي كان الوحيد من "الناتو" الذي قال إن ضم أوكرانيا إلى الحلف كان من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع العمليات العسكرية.

وزاد لافروف: الغرب يتحدث عن الأراضي والمناطق، لكن الحديث يدور عن السكان الذين يعتبرهم نظام كييف "مخلوقات".

وواصل الوزير الروسي : النظام الحالي في أوكرانيا يريد تنفيذ تطهيرا عرقيا تجاه هؤلاء السكان الذين يعتبرهم "مخلوقات" على حد تعبير زيلينسكي.

وتابع لافروف: أجرينا المحادثات في 2014-2015 دون أي نتيجة.

لافروف: 
وأشار لافروف إلى تصريحات  وزير الدفاع الأوكراني شميغال منذ أسبوع حول إجابة على سؤال بشأن المحادثات إنه "ليست هناك شروط"، مضيفا "  لكنه في الوقت نفسه يقول للغرب: "يجب العمل معا، وأن نزيد العقوبات، وإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا".

وزاد لافروف: كييف تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع حيث تسعى جاهدة لمنع كل مسارات السلام في الغرب لحل الصراع الأوكراني.

وختم وزير الخارجية الروسي  لافروف: كييف وأوروبا تحاولان إقناع ترامب بإلغاء جهود السلام في أوكرانيا وتريدان تعطيل عملية التسوية.

روسيا لافروف الأمم المتحدة أوكرانيا أنطونيو جوتيريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

ارشيفي

نتنياهو يهرب من عائلات الأسري بعد إقتحام قاعة الاستراحة في المحكمة

ايتن عامر

أيتن عامر تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

لافروف

روسيا: سنعمل على إنهاء الاحتكار الغربي للسيطرة على المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد