حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن
أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لافروف يحدد شروط السلام مع أوكرانيا

هاجر رزق

حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، شروط روسيا للوصول لاتفاق سلام مع أوكرانيا على رأسها ألا تنضم كييف لحلف الناتو.

وقال لافروف: "ستتكفل الدول الضامنة بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية"، و ذلك بحسب شبكة (إن بي سي نيوز).

وأكد وزير الخارجية الروسي أن: "عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة بالنسبة لروسيا، وأن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وأضاف الوزير، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن الرئيس الروسي أشار إلى محادثات إسطنبول التي لم تحقق أهدافها في عام 2022.

وأوضح أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى.


وأشار وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة إجراء نقاش مع أوكرانيا حول الأراضي.

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

عشية العذراء مريم

عشية عيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بأمستردام | صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تزور “بيت صغير” التابع لمؤسسة يلا كفالة.. وتتفقد خدمات رعاية الأطفال

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يشهد ختام النشاط الصيفي بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد