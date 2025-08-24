لافروف يحدد شروط السلام مع أوكرانيا

حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، شروط روسيا للوصول لاتفاق سلام مع أوكرانيا على رأسها ألا تنضم كييف لحلف الناتو.

وقال لافروف: "ستتكفل الدول الضامنة بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية"، و ذلك بحسب شبكة (إن بي سي نيوز).

وأكد وزير الخارجية الروسي أن: "عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة بالنسبة لروسيا، وأن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وأضاف الوزير، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن الرئيس الروسي أشار إلى محادثات إسطنبول التي لم تحقق أهدافها في عام 2022.

وأوضح أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى.



وأشار وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة إجراء نقاش مع أوكرانيا حول الأراضي.