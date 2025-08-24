الصور الأولى لآثار القصف الإسرائيلي لصنعاء

تناقلت وكالات الأنباء، الصور الأولى لآثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف أماكن حيوية في العاصمة اليمنية صنعاء.

و نفذ جيش الإحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، وفقا لما افادت به وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء".

و أكدت "سكاي نيوز عربية" أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 15 غارة استهدفت صنعاء، فيما كشفت مصادر محلية أن هناك "تحليقا مكثفا" للطيران الإسرائيلي في سماء العاصمة اليمنية.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن قصفا استهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: "الجيش بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات".

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية الأهداف التي هاجمها الجيش، وهي: مجمع عسكري في منطقة القصر الرئاسي، موقع لتخزين الوقود يستخدمه الحوثيون، ومحطتان لتوليد الطاقة.

وأضافت: "يأتي الهجوم بعد أقل من ساعة من نشر تحقيق أجرته القوات الإسرائيلية بشأن إطلاق الحوثيين صاروخا برأس حربي انشطاري على إسرائيل".

وأوضحت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع على إسرائيل.