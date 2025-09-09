روسيا تدين بشدة محاولات الغرب إزاحة دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة

أدانت روسيا بشدة محاولات الغرب إزاحة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع دوديك، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إننا ندين بشدة محاولات إزاحة القادة الصرب غير المرغوب فيهم من السلطة من خلال قضايا جنائية ملفقة، وعلى وجه الخصوص الرئيس الشرعي المنتخب قانونيًا لجمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك.



وتابع "إنه من المثير للدهشة أن تبذل هذه المحاولة بذريعة اتهام دوديك بارتكاب جريمة جنائية، مبينا أن الجريمة، كما صاغها (الممثل الألماني كريستيان شميدت، الممثل السامي في البوسنة والهرسك، ولا تعترف روسيا بشرعيته)، هي عدم امتثال دوديك لأوامر وقرارات شميدت، معربا عن استغرابه في أن يسعى رئيس بلدية في ألمانيا تحديدا إلى الاستيلاء على جميع السلطات في دولة ذات سيادة، تحدد حقوقها بوضوح تام في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وكانت اللجنة الانتخابية المركزية في البوسنة والهرسك قد أعلنت الشهر المنصرم عن إجراء انتخابات مبكرة لرئيس جمهورية صرب البوسنة في 23 نوفمبر المقبل.