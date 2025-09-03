قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
أخبار العالم

لافروف: سياسة إسرائيل في تقييد دخول المساعدات لغزة تثير مخاوف

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن سياسة إسرائيل في تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تبعث على استياء شديد، وتثير مخاوف جدية من تفاقم خطر المجاعة في القطاع الفلسطيني.
وأضاف لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن ضحايا حرب غزة المستمرة لحوالي عامين تجاوزت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما تخطى عدد المدنيين المصابين 100 ألف، وهذا يفوق بأضعاف عدد المدنيين الذين قُتلوا في أوكرانيا خلال الفترة نفسها، كما أن نهج إسرائيل في الضفة الغربية يبعث أيضا على القلق لمحاولاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أهمية منع التدمير الكامل لغزة، ووقف قتل المدنيين.. داعيا إلى ضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين.
ولفت إلى أن جذور المأساة الراهنة تكمن في عدم تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.. مؤكدا أن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تعد شرطا لا غنى عنه لتسوية الصراع العربي–الإسرائيلي"، وقال " من دون ذلك، من الصعب تصور ضمان أمن إسرائيل نفسها على نحو واقعي ومستدام، وهو ما تسعى إليه روسيا ودول مسؤولة أخرى بصدق".
وذكر لافروف أن روسيا شاركت بفاعلية في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو، مبينا أن هذا المسار سيستمر خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين خلال النصف الثاني من سبتمبر.
كما أكد مواصلة روسيا العمل مع الشركاء الساعين إلى نفس الهدف والعمل من أجل تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف لحل تفاوضي للقضية الفلسطينية، كما أعرب عن تطلعه إلى تعاون وثيق مع أصدقائنا الإندونيسيين في هذا السياق".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المساعدات الإنسانية إسرائيل غزة

