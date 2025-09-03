لافروف: سياسة إسرائيل في تقييد دخول المساعدات لغزة تثير مخاوف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن سياسة إسرائيل في تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تبعث على استياء شديد، وتثير مخاوف جدية من تفاقم خطر المجاعة في القطاع الفلسطيني.

وأضاف لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن ضحايا حرب غزة المستمرة لحوالي عامين تجاوزت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما تخطى عدد المدنيين المصابين 100 ألف، وهذا يفوق بأضعاف عدد المدنيين الذين قُتلوا في أوكرانيا خلال الفترة نفسها، كما أن نهج إسرائيل في الضفة الغربية يبعث أيضا على القلق لمحاولاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أهمية منع التدمير الكامل لغزة، ووقف قتل المدنيين.. داعيا إلى ضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين.

ولفت إلى أن جذور المأساة الراهنة تكمن في عدم تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.. مؤكدا أن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تعد شرطا لا غنى عنه لتسوية الصراع العربي–الإسرائيلي"، وقال " من دون ذلك، من الصعب تصور ضمان أمن إسرائيل نفسها على نحو واقعي ومستدام، وهو ما تسعى إليه روسيا ودول مسؤولة أخرى بصدق".

وذكر لافروف أن روسيا شاركت بفاعلية في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو، مبينا أن هذا المسار سيستمر خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين خلال النصف الثاني من سبتمبر.

كما أكد مواصلة روسيا العمل مع الشركاء الساعين إلى نفس الهدف والعمل من أجل تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف لحل تفاوضي للقضية الفلسطينية، كما أعرب عن تطلعه إلى تعاون وثيق مع أصدقائنا الإندونيسيين في هذا السياق".