لافروف: موسكو منفتحة على مناقشة السلام.. لكن الاتصالات بين القادة تحتاج لتحضير

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، إن موسكو لا ترفض أي صيغ أو مقترحات مطروحة لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده منفتحة على أي مبادرات جادة تؤدي إلى حل شامل ومستدام.

الاتصالات بين القادة تتطلب استعدادًا دقيقًا

وأضاف لافروف أن أي اتصالات محتملة بين القادة، سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، يجب أن يتم التحضير لها بعناية، لضمان أن تكون مثمرة وتُبنى على أسس واقعية، بعيدًا عن الضغط أو المزايدات السياسية.

روسيا تطالب بضمانات واحترام للوقائع على الأرض

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده تؤمن بضرورة الحوار، لكن على أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل وضمانات أمنية واضحة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات السياسية والعسكرية على الأرض.