محافظ الدقهلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية العذراء مريم والملاك ميخائيل

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، احتفالات عيد الميلاد المجيد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا اكسيوس أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها، وقيادات الكنيسة، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

و قال محافظ الدقهلية، بالأصالة عن نفسي والإنابة عن الجهاز التنفيذي كله، أتقدم بخالص التهاني القلبية لاخوتنا في الوطن بمناسبة عيدهم المجيد، داعيا الله عز وجل أن يمن على مصرنا بدوام الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، متمنياً أن يديم الله علينا الأعياد ويجمع بيننا دائماً على الخير.

وأضاف المحافظ، أن سعادتي لا توصف بوجودي معكم في هذا العيد المبارك "ويارب يكون كل اللي جاي أعياد"، وأكد أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر المحبة والسلام، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين في مصر يضربون أروع الأمثلة للإخاء، كيان واحد لا يتجزأ، ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

وأكد "مرزوق" أننا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمصر نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية، تحمل معها كل الخير لأبناء مصر، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرًا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، واحتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية

من جانبه أعرب نيافة الأنبا اكسيوس، أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، وجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، الذي نعيش فيه جنبا إلى جنب منذ فجر التاريخ.