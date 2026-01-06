إصابة 8 أشخاص بتسمم في إحدى قرى الدقهلية

أصيب 8 أشخاص بحالات قئ وإسهال مستمر "تسمم " بقرية دموه بجوار مركز طب الأسرة بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية؛ إخطارا من شرطة النجدة بوصول 8مصابين بحالات قئ وإسهال إلى مستشفى دكرنس دون معرفة الأسباب.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتببن إصابة كل من فتحية محمد زغلي شعبان 70 عاما

مصابة بغثيان وألم بالمعدة ، خديجة محمد زغلي شعبان 60 عاما مصابة بألم بالمعدة.

كما أصيبت أمل حسين عبد النبي حسن56 عاما باضطراب في درجة الوعي ؛ مها حسن عبد النبي حسن46 عاما وتعانى من اضطراب في درجه الوعي ؛ مها عبد العزيز محمد السيد 22 عاما وتعانى من ألم بالمعدة ؛ عبد الرحمن ايمن عبد المولي ابو الحسن16 عاما ويعانى اضطراب في درجة الوعي ومحمود ايمن عبد المولي ابو الحسن 15 عاما ويعانى اضطراب في درجة الوعي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.