لافروف: نؤيد الرؤية الأمريكية بضرورة التخلص من الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تأييد بلاده للرؤية الأمريكية بضرورة التخلص من الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية وعدم الالتفات لمن يقولون بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي جمع بين وزير الخارحية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقال لافروف بشأن تشكيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضمانات أمنية جماعية: كان الفريق الأوكراني في إسطنبول يقترح عدم انضمام أوكرانيا إلى أية تحالفات عسكرية وتأكيد عدم امتلاك أوكرانيا للأسلحة النووية وكنا قد وافقنا على هذه المقترحات وقد وافقنا على هذه المقترحات بضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وأضاف لافروف: في عام 2022 كنا دعمنا هذه المبادرة الأوكرانية وتم التوقيع على هذه الوثيقة بالأحرف الأولى. ثم جاء رئيس الوزراء البريطاني جونسون ومنع أوكرانيا من التوقيع.

وتافع لافروف: حل الأمن الجماعي من دون مشاركة روسيا لن يفضي إلى أي نتيجة.

وختم لافروف قائلا : روسيا تؤيد البدء المبكر بالمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل والأولوية الآن لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.