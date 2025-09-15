الصين: التعاون الاقتصادي مع روسيا فوق الشبهات.. ونرفض الضغوط الأمريكية

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن تعاونها الاقتصادي والتجاري ومجال الطاقة مع روسيا مشروع و"فوق الشبهات"، وذلك في مواجهة ضغوط أمريكية متزايدة على مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي لفرض رسوم إضافية على بكين بسبب وارداتها من النفط الروسي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن "الإجراءات الأمريكية تمثل نموذجاً للتنمر الأحادي والإكراه الاقتصادي وتضر بقواعد التجارة الدولية وتهدد أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية"، مؤكداً أن "الإكراه أثبت فشله ولا يمكن أن يحل المشكلات".

وأوضح لين أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية "ثابت وواضح"، مشدداً على أن الحوار والتفاوض هما "السبيل الواقعي الوحيد" للتسوية، وأن بكين تواصل منذ اندلاع الأزمة الدفع باتجاه محادثات السلام.

وأكد المتحدث أن الصين "تعارض بحزم العقوبات الأحادية المفرطة وغير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود" المفروضة عليها، محذراً من أن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة" إذا ما انتهكت حقوقها ومصالحها المشروعة.

