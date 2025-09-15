الاتحاد الأفريقي يؤكد في اليوم العالمي للديمقراطية على أهمية الحكم الرشيد والتنمية المستدامة

اكدمحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد من أجل السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.



وأشار - في بيان اليوم - إلى الأطر المعيارية التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، ولا سيما الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، الذي يظل الاساس المرجعي الذي يوجه الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى توطيد المؤسسات الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين.



ودعا الدول الأعضاء على مضاعفة جهودها لتعزيز وتوطيد الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد، وهي شروط أساسية للسلام والتنمية الشاملة والازدهار والتكامل في أفريقيا.



وكرر التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بدعم دوله الأعضاء وشعوب أفريقيا في تحقيق تطلعاتها إلى الديمقراطية والحكم الرشيد.

