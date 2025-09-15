مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، أن الأوضاع في القطاع تجاوزت "مرحلة الكارثة"، محذرًا من أن ما يجري حاليًا هو "إبادة جماعية"، نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف المباني السكنية والمدارس والخيام والمناطق المكتظة بالسكان.



وأوضح أبو سلمية - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) - أن مستشفيات غزة تعمل في ظروف "كارثية"، وتفتقر بشكل كبير إلى الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في القطاع باتت "مستهلكة تمامًا"، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تصل نسبة العجز في بعض الأصناف إلى ما بين 70 إلى 80%، مضيفا " أن غرف العمليات لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الحالات، ولم يعد هناك دواء متوفر لمرضى الأمراض المزمنة، في ظل الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات، وغياب البدائل العلاجية".

وقال " إن عمليات النزوح القسري التي يتعرض لها سكان القطاع أدت إلى وفاة عشرات المرضى وكبار السن والأطفال، ممن لا يستطيعون التنقل أو الحصول على علاج، بسبب الجوع والفقر ونقص الدواء" ، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في غزة غير مسبوق، وأن معظم مستشفيات القطاع مدمرة جزئيًا أو كليًا، وسط استمرار القصف ونفاد الموارد الأساسية.

