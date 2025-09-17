قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا تطالب بضرورة إصلاح مجلس الأمن وتكييفه مع حقائق العصر المتغير

روسيا
روسيا
محمود نوفل


أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف ، أن الرئيس بوتين سيقدم ترشيح إيغور كراسنوف لمنصب رئيس المحكمة العليا ، إلى مجلس الاتحاد في أقرب وقت ممكن.

وحول دعوات جوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة قال بيسكوف: الكرملين لا يرى في ذلك محاولة لمراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية.

كما شدد بيسكوف على دعم موسكو استمرار فكرة ضرورة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتكييفه مع حقائق العصر الحديث المتغيرة بسرعة.

وقال  بيسكوف: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يتولى التنسيق العام لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ولم يكن موجودا في موقع تدريب "مولينو" .

وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين كان موجودا اليوم بموقع تدريب "مولينو" وأدلى بتصريحات مهمة.

كما لفت بيسكوف، إلى  أن  روسيا وشركاؤها يفضلون نظاما عالميا مرتبطا بالأمم المتحدة ،مؤكدا أن الإصلاح يتطلب توافقا وهو أمر مستحيل في ظل المواقف المتعارضة تماما للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وتابع بيسكوف: 
فيما أعطى بوتين تقييما إيجابيا للغاية لتقدم ونتائج مناورات "الغرب-2025" بحسب تصريحات بيسكوف .

كما واصل بيسكوف تصريحاته قائلا : في الوقت الراهن لا يوجد تفاهم على موعد محتمل لحوار جديد أو لقاء شخصي بين بوتين وترامب.

وبين الكرملين أن هناك توقف مؤقت في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، لكن من الممكن أن تستأنف ، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل حل الوضع بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأكد المتحدث بإسم  بيسكوف أن الاتحاد الأوروبي يواصل موقفه العدائي تجاه روسيا متوهما أن العقوبات يمكن أن تؤثر على سياسة موسكو ؛ مضيفا " لقد أثبتت حزم العقوبات الـ18 السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بوضوح أن روسيا ليست عرضة لتأثيرها.

وختم بيسكوف: تتواصل الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بما في ذلك بين الإدارتين الرئاسيتين وبوتين سيتابع بث برنامج "إنترفيجن" بطريقة أو بأخرى، لكنه لا ينوي الحضور شخصيا. كما  سيجري محادثة هاتفية دولية بعد ظهر اليوم.

