الكرملين يعلن توقف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

توقفت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في ظل تعثّر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع حد للنزاع المتواصل منذ ثلاث سنوات ونصف بحسب ما أعلنه الكرملين .

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين، بينهم مراسل فرانس برس

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف فقال الكرملين : لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات .لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدّث عن توقف المفاوضات.

وأضاف بيسكوف: إن روسيا لا تزال مستعدة للسعي إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين: نؤكد أن روسيا لا تشكل تهديداً لأوروبا أن المخاوف الأوروبية بشأن المناورات الروسية البيلاروسية هي نتيجة لمشاعر مبنية على العداء تجاه روسيا.

وكان الكرملين إتهم الدول الأوروبية بـعرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد السلام في أوكرانيا ، مشيرا الى إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات