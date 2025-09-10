أول رد من الكرملين علي اختراق مسيرات أجواء بولندا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يوجهون الاتهامات إلى روسيا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أدلة.

وحول الموقف المتشدد لقيادات عدد من الدول بشأن إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا قال الكرملين : لا يدركون العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة.

وأضاف : الوضع في نيبال خرج عن السيطرة وروسيا تتمنى لهذا البلد عودة سريعة للنظام الدستوري واستعادة النظام.

وتابع الكرملين: نفضل عدم التعليق على اختراق مسيرات أجواء بولندا لأن هذا الأمر يخص وزارة الدفاع.

واستطرد الكرملين: لم نتلق أي طلب من القيادة البولندية للتواصل على خلفية حادث المسيرات.

وختم الكرملين تصريحاته : لا علم لدى موسكو برفض أي عضو في تحالف الراغبين فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا.