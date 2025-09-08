أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - قال بيسكوف إن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يأخذ في الاعتبار تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن العقوبات ضد روسيا، وقال: "يدلي ممثلون مختلفون من واشنطن بتصريحات مماثلة (بشأن العقوبات ضد روسيا)، ونحن نأخذها في الاعتبار، ونولي كل تصريح منها اهتمامًا".

وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية.

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية .

وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة " .

ونوّه بيسكوف إلى أن نظام كييف وأوروبا يبذلان قصارى جهدهما لتقديم مقترحات عقوبات إلى الولايات المتحدة .

وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".

وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا .

وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.

