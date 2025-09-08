قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثاب

بيسكوف
بيسكوف
أ ش أ

 أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت.
ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - قال بيسكوف إن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يأخذ في الاعتبار تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن العقوبات ضد روسيا، وقال: "يدلي ممثلون مختلفون من واشنطن بتصريحات مماثلة (بشأن العقوبات ضد روسيا)، ونحن نأخذها في الاعتبار، ونولي كل تصريح منها اهتمامًا".
وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية.
وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية .
وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة " .
ونوّه بيسكوف إلى أن نظام كييف وأوروبا يبذلان قصارى جهدهما لتقديم مقترحات عقوبات إلى الولايات المتحدة .
وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا .
وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.
 

الكرملين العقوبات روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

حملات مرورية

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

معارض «أهلاً مدارس»

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة “إنترلووب جروب” الباكستانية لصناعة الملابس الجاهزة

اقتصادية قناة السويس: القنطرة غرب تمثل وجهة واعدة لصناعة الملابس الجاهزة

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد