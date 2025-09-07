الكرملين: التوصل لتسوية في أوكرانيا يتطلب حوارا معقدا بين عدة أطراف

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن حل الأزمة الأوكرانية يستوجب إجراء حوار صعب وشامل بين جميع الأطراف المعنية.

وقال بيسكوف إن جميع القادة الدوليين الذين تواصلوا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدوا ترحيبهم بالحوار القائم بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار جهود إحلال السلام في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أشار كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي، في منشور على منصة "إكس"، إلى اقتراب التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية بفضل التواصل بين بوتين وترامب، مؤكدًا أن هذا الحوار قد يساهم في منع اندلاع حرب عالمية ثالثة.