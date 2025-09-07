صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، اليوم السبت، بأن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، بل ستقدم دعما لوجستيا للمساعدة في إرساء ضمانات أمنية دولية للبلاد.
وأضاف فيتسو: "لن ترسل سلوفاكيا أي جنود إلى أوكرانيا، وبالرغم من ذلك، وبصفتنا مركزا لوجستيا رئيسيا، فنحن مستعدون للمساعدة في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي أن دور بلاده يتمثل في توفير بنيتها التحتية للنقل للدول الضامنة للأمن، وتسهيل جهودها، وذلك عن التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس وزراء سلوفاكيا: بلادنا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لكنها ستقدم مساعدات لوجيستية
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، اليوم السبت، بأن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، بل ستقدم دعما لوجستيا للمساعدة في إرساء ضمانات أمنية دولية للبلاد.