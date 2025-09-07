قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بولندا تحرك طائراتها وسط ضربات روسية على غرب أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية إن الطائرات البولندية وطائرات الحلفاء تم تفعيلها في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية استهدفت غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.

وقالت القيادة العملياتية في منشور على موقع X: "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري في أعلى حالة من الجاهزية".

وفي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، كانت كل أوكرانيا تقريبا تحت حالة تأهب لشن غارات جوية، بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار روسية.
 

وهاجمت روسيا مبنى الحكومة الأوكرانية الليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب. وقالت وسائل إعلام مختلفة أن هذا الهجوم يعد أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا حتى الآن، بمشاركة نحو ألف طائرة مسيرة.

وفقا لعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، بينهم رضيع ووالدته، وأصيب 18 آخرون. وكان كليتشكو قد أفاد سابقًا بوفاة امرأة مسنة في ملجأ بمنطقة ديرنيتسكي الخضراء، شرق نهر دنيبر، حيث وقعت الوفيتان الأخريان.

وأفاد مسؤولو الطوارئ الحكومية باندلاع حريق في طابقين من أصل أربعة طوابق في مبنى سكني في المنطقة التي استهدفتها طائرة بدون طيار، مما أدى إلى تضرر المبنى جزئيًا.

