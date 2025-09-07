بولندا تحرك طائراتها وسط ضربات روسية على غرب أوكرانيا

قالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية إن الطائرات البولندية وطائرات الحلفاء تم تفعيلها في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية استهدفت غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.

وقالت القيادة العملياتية في منشور على موقع X: "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري في أعلى حالة من الجاهزية".

وفي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، كانت كل أوكرانيا تقريبا تحت حالة تأهب لشن غارات جوية، بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار روسية.



وهاجمت روسيا مبنى الحكومة الأوكرانية الليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب. وقالت وسائل إعلام مختلفة أن هذا الهجوم يعد أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا حتى الآن، بمشاركة نحو ألف طائرة مسيرة.

وفقا لعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، بينهم رضيع ووالدته، وأصيب 18 آخرون. وكان كليتشكو قد أفاد سابقًا بوفاة امرأة مسنة في ملجأ بمنطقة ديرنيتسكي الخضراء، شرق نهر دنيبر، حيث وقعت الوفيتان الأخريان.

وأفاد مسؤولو الطوارئ الحكومية باندلاع حريق في طابقين من أصل أربعة طوابق في مبنى سكني في المنطقة التي استهدفتها طائرة بدون طيار، مما أدى إلى تضرر المبنى جزئيًا.