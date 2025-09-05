أوكرانيا تستهدف مصفاة ريازان ومستودع نفط في روسيا



أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف مصفاة ريازان النفطية داخل روسيا ومستودع نفط في لوجانسك.

وفي وقت سابق؛ قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن روسيا شنت هجمات كاسحة على أوكرانيا خلال الليل ما أدى إلى إصابة أربعة عمال سكك حديدية على الأقل ودفع بولندا إلى إرسال طائرات دفاعية.

وجاءت الهجمات في الوقت الذي حضر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا عسكريا في بكين بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من أن العالم يواجه خيارا بين السلام والحرب.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام إن إنذارات بوقوع غارات جوية دوت لساعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، حيث سمعت انفجارات في تسع من مناطقها الـ24، ​​من كييف إلى لفوف وفولين في الغرب.

وقالت قيادة القوات المسلحة في بولندا، جارة أوكرانيا الغربية والعضو في حلف شمال الأطلسي، إنها قامت بتفعيل طائراتها لضمان السلامة.

وقالت القيادة العملياتية: "إن الاتحاد الروسي ينفذ مرة أخرى ضربات على أهداف تقع على أراضي أوكرانيا".

فيما ذكرت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة عبر تطبيق تليجرام للرسائل إن أربعة عمال للسكك الحديدية في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا نقلوا إلى المستشفى بعد الهجوم الروسي، محذرة من تأخير عشرات الخدمات بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق السكك الحديدية.

وأصيب خمسة أشخاص وتضرر 28 منزلا في هجوم روسي على قرية زناميانكا في منطقة كيروفوهراد، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تيليجرام.

وقالت إدارة مدينة خميلنيتسكي الغربية على تطبيق تيليجرام إن وسائل النقل العام في المدينة واجهت "اضطرابات كبيرة في الجدول الزمني" بعد الهجوم، حيث أشار الحاكم إلى الحرائق والأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغيرها.