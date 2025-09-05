قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
أخبار العالم

أوكرانيا تستهدف مصفاة ريازان ومستودع نفط في روسيا

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية
محمود نوفل

 
أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية  استهداف مصفاة ريازان النفطية داخل روسيا ومستودع نفط في لوجانسك.

وفي وقت سابق؛ قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن روسيا شنت هجمات كاسحة على أوكرانيا خلال الليل ما أدى إلى إصابة أربعة عمال سكك حديدية على الأقل ودفع بولندا إلى إرسال طائرات دفاعية.

وجاءت الهجمات في الوقت الذي حضر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا عسكريا في بكين بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من أن العالم يواجه خيارا بين السلام والحرب.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام إن إنذارات بوقوع غارات جوية دوت لساعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، حيث سمعت انفجارات في تسع من مناطقها الـ24، ​​من كييف إلى لفوف وفولين في الغرب.

وقالت قيادة القوات المسلحة في بولندا، جارة أوكرانيا الغربية والعضو في حلف شمال الأطلسي، إنها قامت بتفعيل طائراتها لضمان السلامة.

وقالت القيادة العملياتية: "إن الاتحاد الروسي ينفذ مرة أخرى ضربات على أهداف تقع على أراضي أوكرانيا".

فيما ذكرت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة عبر تطبيق تليجرام للرسائل إن أربعة عمال للسكك الحديدية في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا نقلوا إلى المستشفى بعد الهجوم الروسي، محذرة من تأخير عشرات الخدمات بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق السكك الحديدية.

وأصيب خمسة أشخاص وتضرر 28 منزلا في هجوم روسي على قرية زناميانكا في منطقة كيروفوهراد، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تيليجرام.

وقالت إدارة مدينة خميلنيتسكي الغربية على تطبيق تيليجرام إن وسائل النقل العام في المدينة واجهت "اضطرابات كبيرة في الجدول الزمني" بعد الهجوم، حيث أشار الحاكم إلى الحرائق والأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغيرها.

أوكرانيا روسيا مصفاة نفط مستودع نفط الإستخبارات الأوكرانية

