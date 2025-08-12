بأكثر من 60 كيلوجرام متفجرات.. إحباط إغتيال ضابط روسي رفيع المستوى

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عميل لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية كان يخطط لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلي أنه تم إحباط هجوم فيدرالي كان العميل يخطط لتنفيذه في منطقة موسكو، حيث صنع قنبلة وأخفاها في سيارة اشتراها بأموال من المشرفين عليه.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن السيارة كانت محملة بأكثر من 60 كيلوجراما من المتفجرات وكان من المقرر أن تصطف في مكان محدد وتنفجر بمرور الضحية المستهدفة.

وختم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تصريحاته : عميل كييف الذي كان ينوي اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى جاء إلى روسيا عام 2023 وحصل على الجنسية.

