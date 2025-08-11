زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف القتال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية في بلاده، وإن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين.

وأضاف "زيلينسكي"، خلال نبأ عاجل عبر القاهرة الإخبارية، أن"روسيا تطيل أمد الحرب ولذلك تستحق أن تواجه ضغطًا دوليًا أكبر، وترفض روسيا وقف القتل ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا".

وتابع: "هذا ليس موقفًا أخلاقيًا فحسب، إنه عقلاني، التنازلات لا تقنع قاتلًا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 15 أغسطس الجاري، بولاية ألاسكا الأمريكية، للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن ترامب، أن الأطراف، بما في ذلك الرئيس الأوكراني، قريبة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن يحل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

واقترح أن "الاتفاق سيتضمن تبادل بعض الأراضي من أجل تحسين الوضعين".