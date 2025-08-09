قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الوضع الدبلوماسي في أوكرانيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

التوصل لسلام حقيقي

وأكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا وفرنسا وجميع شركائنا مستعدون للعمل بأقصى قدر ممكن من أجل التوصل لسلام حقيقي.

واختتم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “نحن جميعا بحاجة لنهاية حقيقية للحرب وأسس أمنية متينة لأوكرانيا والدول الأوروبية”.

وفي وقت سابق؛ قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية من شأنها تحقيق السلام.

وأضاف: “أي قرارات ضدنا، وبدون أوكرانيا، هي في الوقت نفسه قرارات ضد السلام لن تحقق شيئا وولدت ميتة، وغير قابلة للتطبيق ونحن جميعًا بحاجة إلى سلام حقيقي وصادق سلام يحترمه الناس”.

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني، بعد الإعلان عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا منتصف أغسطس الجاري، بشأن اتفاق سلام ينهي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.