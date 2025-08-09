قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زيلينسكي: نحن جميعا بحاجة لنهاية حقيقية للحرب وأسس أمنية متينة لأوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
محمد البدوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الوضع الدبلوماسي في أوكرانيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

التوصل لسلام حقيقي

وأكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا وفرنسا وجميع شركائنا مستعدون للعمل بأقصى قدر ممكن من أجل التوصل لسلام حقيقي.

واختتم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “نحن جميعا بحاجة لنهاية حقيقية للحرب وأسس أمنية متينة لأوكرانيا والدول الأوروبية”.

وفي وقت سابق؛ قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية من شأنها تحقيق السلام.

وأضاف: “أي قرارات ضدنا، وبدون أوكرانيا، هي في الوقت نفسه قرارات ضد السلام لن تحقق شيئا وولدت ميتة، وغير قابلة للتطبيق ونحن جميعًا بحاجة إلى سلام حقيقي وصادق سلام يحترمه الناس”.

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني، بعد الإعلان عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا منتصف أغسطس الجاري، بشأن اتفاق سلام ينهي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا ماكرون

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
أخبار السيارات
جنرال موتورز
تسلا
